TEM'de korkutan kaza! Önce TIR'a sonra sonra da...

İzmit TEM yolunda TIR'a arkadan çarparak yolda dönen otomobil başka bir otomobile de çarpıp durdu. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Eray Kütük yönetimindeki 34 BA 5597 plakalı otomobil önce Ömer Korkmaz'ın kullandığı 63 FL 866 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil yolda dönerek Ahmet Uzun yönetimindeki AX 92 098 plakalı otomobile çarptı. Kazada Eray Kütük ve Ahmet Uzun yaralandı. Kazayı görenler polis ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Ömer Korkmaz, "Seyir halindeyken TIR'ın arkasında bomba gibi bir şey patladığını zannettim. Lastiğin patladığını düşündüm. Aynadan baktığımda otomobil yolun ortasında duruyordu" dedi.

Kaza yapan araçlar yol kenarına çekildikten sonra ulaşım yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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