TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada ​​​​​​​ motosiklet sürücüsü Derinceli Mesut Özaydın(38) hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü hafif şeklide yaralandı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Mesut Özaydın seyir halindeyken önündeki aracın sağından geçmek istediği sırada arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 MJ 6012 plakalı minibüse arkadan büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Mesut Özaydın'ın cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Leyla Özaydın ile evli olan Mesut Özaydın’ın cenazesi Mersincik Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Derince Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kerim YAVUZ