TEM'de zincirleme kaza! 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobil...

TEM Otoyolu Kocaeli çıkışı Sakarya Alancuma Mevkii İstanbul yönünde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nun Alancuma mevkii İstanbul istikametinde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

KAZAZEDELER ARASINDA 1 AYLIK BEBEK DE VAR

Bazı yaralılar araçların içinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılan yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneler kaldırıldı.Yaralılar arasında 1 aylık bir bebek de var...

YARALILARIN İSİMLERİ

Nurettin Ö. (57), Emir G. (29) ve Eray A. (34) Toyota İlkyardım Hastanesine; Fatma Ç. (42), Mehmet K. (34), Kübra K. (35), Ela K. (1 aylık) ve Mehmet Y. (32) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.