TEM'de zincirleme kaza! 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobil...

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nun Alancuma mevkii İstanbul istikametinde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
KAZAZEDELER ARASINDA 1 AYLIK BEBEK DE VAR
Bazı yaralılar araçların içinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılan yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneler kaldırıldı.Yaralılar arasında 1 aylık bir bebek de var...
YARALILARIN İSİMLERİ
Nurettin Ö. (57), Emir G. (29) ve Eray A. (34) Toyota İlkyardım Hastanesine; Fatma Ç. (42), Mehmet K. (34), Kübra K. (35), Ela K. (1 aylık) ve Mehmet Y. (32) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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