Tem'de zincirleme kaza!

Kaza bugün öğle saatlerinde Tem Otoyolu Kartepe geçişi Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Metro Turizm'e ait bir yolcu otobüsüyle, plakaları öğrenilemeyen TIR ile otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kısa süreliğine yolu araç trafiğine kapattı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırdı. Daha sonra kazaya karışan araçlar olay yerinden çekilerek trafik normal seyrine döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.