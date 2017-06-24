TEM'den kaçmaları da fayda etmedi! Her yer kilit

Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyoluna girmeyince D-100 karayolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda trafiğe yakalanmamak için İzmit D-100 karayolunu kullanınca şehir merkezinin trafik yoğunluğu arttı. İzmit Halkevi mevkii D-100'de akıcı ilerleyen trafik bazı kesimlerde yolun daralmasıyla durma noktasına geldi.

Şehir merkezindeki trafik yoğunluğu ise en çok otobüs sürücülerini etkiledi. Halk otobüsü şoförleri, "Yarım saatte gideceğimiz yolu 1.5 saatte gidiyoruz" şeklinde konuştu.

TEM otoyolu da kilit!

Bayram tatili için İstanbul’dan yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunu kilitledi. TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

Bayram tatilinin başlaması ile birlikte binlerce vatandaş araçları ile tatili geçirecekleri yere doğru yola çıktı. Yer yer TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolu İstanbul Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Adım adım çile