Temel Karamollaoğlu’nu 1000 genç karşılayacak

Saadet Partisi Kocaeli teşkilatının kongre hazırlıkları devam ediyor. 22 Ekim 2017 Pazar Günü İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan 6. Olağan Kongre için Gençlik Kolları teşkilatı da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Saadet Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanları toplantısında açıklama yapan Saadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Latif Gökhan Durtaş Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu 1000 genç ile karşılamak için hazırlandıklarını ifade etti.

1000 GENÇ KARŞILAYACAK

Durtaş açıklamasında, ‘’Ülkenin Saadet Partisine olan ihtiyacı daha fazla gün yüzüne çıkmıştır. Gençlik kolları teşkilatı olarak bunun farkındayız. Yaşadığımız çağ ne söylerse söylesin, bizler bütün sınav mağduriyetlerine ve emek hırsızlığına dikkat çekmeye, üniversiteli işsizler meselesine çözüm bulunmasını hatırlatmaya, gençlerimizin geleceği inşa etme derdinden uzaklaştığını ve geçim derdine düştüğünü haykırmaya devam edeceğiz. 22 Ekim 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Kongremiz için ilçe teşkilatlarımızla birlikte büyük bir ciddiyet ile hazırlandık. 22 Ekim Pazar günü genel başkanımız Temel Karamollaoğlu şehrimize teşrif edecek biz de 1000 genç kardeşimizle birlikte genel başkanımızı karşılayacağız. Bu coşkuya ortak olmak isteyen tüm kardeşlerimizi 22 Ekim 2017 Pazar günü Saat 13.41 de İzmit Kapalı Spor Salonu’na bekliyoruz.’’ İfadelerini kullandı.