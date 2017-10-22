Temeli atıldı! 2018'de tamamlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmaları devam ediyor. Gebze ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Gebze Gençlik Merkezi’nin temeli bugün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı tören ile atıldı. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bu gençlik merkezimiz inşallah mahallemize büyük bir hizmet sunacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizdir. Biz gençlerimize şimdi sahip çıkmaz isek onları geleceğe teminat olarak da kabul edemeyiz. Onlara sahip çıkmamız gerektiğinin farkındayız” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin istikbalinin, güzel yetişmesini temin edecek olan gençlik merkezimizin temelini hep birlikte atıyoruz. Rabbim nasip ederse gelecek yıl inşallah Ağustos, Eylül ayları gibi hep birlikte buranın açılışını yapacağız. Niyetimiz ve çalışmamız bu yönde. Derdimiz var. Bizim derdimiz gençlerimize tam anlamıyla sahip çıkamıyor olmamız. Her şeyi devletten beklemek yanlış. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de ilçe belediyelerimizle birlikte gençlerimizi istikbale, geleceğe daha güzel hazırlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra inşaatın müteahhidini yanına çağırarak inşaatın 2018 yılı Ağustos ayı sonunda tamamlanacağı yönünde söz aldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Kocaeli Türkiye’nin sanayisinin başkenti ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden göç alan ve her yıl göç almaya devam eden bir kent. Gebze ilçemiz de bu sanayi kentlerinin merkezinde yer alan ve önemli sanayi kuruluşlarını içinde barındıran bir kent. Nüfus itibariyle baktığımızda sadece Kocaeli değil Türkiye’nin de en büyük ilçelerinden birisi. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin gelişen ve büyüyen ilçelerinden biri olan Gebze’nin de daha iyi ve nitelikli bir hale taşınması konusunda bir çok hizmet yürütülüyor. Özellikle genç nüfusumuz fazla ve bu gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirilmesi hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte hazırlanan butonlara basarak Gebze Gençlik Merkezi’nin temel atma işlemini başlattı.