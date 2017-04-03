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Temeli Bakan Işık attı, Ellibeş müjdeyi verdi

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Temeli Bakan Işık attı, Ellibeş müjdeyi verdi
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk ayağı Gölcük Yeni Sanayi Sitesi’nin temeli Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla atıldı.

BAKAN IŞIK SÖZ ALDI

18 ayda bitirilmesi planlanan Yeni Sanayi Sitesi için Bakan Işık müteahhitten 23 Nisan'da açılması için söz aldı. Böylece açılış tarihi öne çekilmiş oldu.

Törende konuşma yapan Bakan Işık  “İnşallah Gölcük’teki kentsel dönüşümü 16 Nisan’dan sonra gündeme alacağız” dedi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise TOKİ Denizevler’de 540 konutlu Projesi’nin  14 Nisan’da  ihaleye çıkacağını müjdeledi. 

418 DÜKKÂN YER ALACAK
Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gölcük Halk Dansları folklor gösterisi yaptı. Açılış öncesi mehter takımı güzel bir konser verdi.  Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,  AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve çok sayıda il protokolü katıldı. Çeşitli büyüklüklerde, toplam 418 dükkân bulunacak Yeni Sanayi Sitesi 18 ay sonra tamamlanacak.  Gölcük Sanayi Sitesi Kentsel dönüşüm Projesini Elyapı- Gülaş İnşaat iş ortaklığında gerçekleştirilecek.

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ELLİBEŞ “ DEPREMİN ENKAZINDAKİ FİLİZ; KENTSEL DÖNÜŞÜM OLDU”
Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “ Gölcük asrın felaketini yaşadı. Biz o günlerden bu günlere gelmenin minnetini yaşıyoruz. Gölcük’ün yenilenmesi için o gün bugündür çalışıyoruz. Bu süreçte Gölcük halkı da  bize destek veriyor. Hükümetimizin sıcak eli bize ulaştı. Kaybettiğimiz alt ve üstyapılarımızı sosyal ve kültürel tesislerimizi yeniden kazanmaya başladık. Kocaeli Büyükşehir Başkanı var olanı paylaşmayı seven bir insan. Bize her zaman ortak projelerde bize destek verdi. Gölcük bir birlikteliğin sonucu olarak depremin enkazından yeni bir filiz gibi çıktı.  Bu filiz en önemli ayağı da kentsel dönüşüm oldu.

TOKİ, DENİZEVLER'DE 540 KONUTLU PROJEYİ 14 NİSAN’DA İHALEYE ÇIKARIYOR
Gölcük’te 3 ayrı bölgede ortak bir proje başladı. Kentsel dönüşümle riskli alanları ortadan kaldıracağız. Gölcük için önemli bir yer olan Denizevler’de kamulaştırma %95 oranında tamamlandı. 24 Nisan’da Denizevler’de 18 yıldır deprem sıkıntısına çözümlenemeyen 540 konutlu, 14 işyeri, cami ve sosyal donatısı bulunan büyük projeyi hayata geçirileceğiz “ dedi.  Ellibeş Türk Metal İş Sendikası’nın yeni kurulacak sanayi sitesi içine 2 bin kişilik camiyi yapacağını da açıkladı.

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BAKAN IŞIK: “HIZIR’A HAVALE DÖNEMİ BİTTİ” 
Bakan Fikri Işık ise törendeki konuşmasında  “Gölcük için çok önemli bir proje olan yeni yeşil sanayi sitesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. İnsanlarımızın sıhhi şartlarda çalışacağı sanayi sitelerinin ortadan kalkıp, modern, çağdaş, içinde çalışanların güvenliğini ve şartlarının iyileştirilmiş tesisleri hayata geçirmeliyiz.” dedi.
Bakan Işık, Temel ve Hızır fıkralarından alıntı yaparak  “Eskiden çok şatafatlı açılışlar yapılır bir daha inşaat alanına giden gelen ödenek gönderen olmazdı.  İşte o zaman iş Temel’den çıkıp Hızır’a havale edilirdi. Allah’tan o günleri geride bıraktık. Gölcük’ün modern bir kent olması yolundaki tüm projelerini tek tek hayata geçirdik. İnşallah Gölcük’teki kentsel dönüşümü 16 Nisan’dan sonra gündeme alacağız” dedi.

ŞENNUR YILDIZ

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