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Temmuz ayı memur ve emekliye zam oranı ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listesi

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Temmuz ayı memur ve emekliye zam oranı ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listesi
Temmuz ayı memur ve emekli zam oranları, TÜFE oranlarının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. Temmuz ayı zam oranları sonrasında birçok personelin maaşında değişiklik meydana geldi.

 Emekliye ve memura zam dahilinde ilk maaşları, ilk maaş döneminde yansıtılacak. Peki, Temmuz ayı memur ve emekliye zam oranları ne kadar oldu? İşte, TÜFE oranlarına göre değişkenlik kazanan oranlar ve yeni maaş listesi

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu, böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşti. Yılbaşında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Peki, memur ve emeklilerin zamlı maaşı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisine yapılacak zam oranları kesinleşti. Buna göre en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL oldu. En düşük emekli aylığı ise bin 330 TL oldu.

Piyasa beklentileri, TÜFE’de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.

Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE'deki artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yıl başında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

2017 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde %3 oranında artış sağlanmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %4.73 oranında artırılmıştır.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2 BİN 721 TL

2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde %4 oranında genel zam öngörülmüştü. 2017 yılı ilk altı ayında enflasyon %5,89 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda %6,92 oranında artış yapılmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.558 TL’den 2.721 TL’ye yükselmiştir.

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2017 yılı Temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil %6,92 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı 1.750 TL’den 1.871 TL’ye yükselmiştir.

Bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise %5,89 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1.402 TL’den 1.485 TL’ye, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı ise 1.256 TL’den 1.330 TL’ye yükselmiştir.

Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda %10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda %10,9 oranında zam yapılmıştır.
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