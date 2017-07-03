TEOG birincisi Kültür'den

TEOG YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) türüne göre 500 tam puanla Türkiye Birincisi Özel Bilgili Kültür Ortaokulu’ndan.

Özel Bilgili Kültür Ortaokulu öğrencisi Zehra Nil Sarışık, TEOG YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) türüne göre tüm sınavlardan tam puan ve iki TEOG sınavından da 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi oldu. 500 tam puanla lise türündeki istediği her okula girmeye hak kazandı. Ayrıca özel Bilgili Kültür Ortaokulundan mezun olan 60 öğrenciden 20’si ilk 0/0,5’lik dilimde, 40 öğrencimiz de 0/10’luk dilimde olup Fen Liselerine girmeye hak kazandı.

BURS AVATAJLARI

Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi 9. Sınıf kayıtlarımız başlamış olup, YEP Puanı(Yerleştirmeye Esas Puan) 400 ve üzeri olan öğrenciler erken kayıt ve bursluluk avantajlarından yararlanabilirler.