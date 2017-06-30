TEOG sonuçları açıklandı

TEOG sonuçları MEB’in resmi sayfası üzerinden erişime açıldı.

Ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte tercih sürecine ilişkin detaylar ve MEB’in TEOG sonuç sorgulama sayfası

TEOG sonuçları an itibariyle açıklandı. 20-21 Nisan ayında gerçekleştirilen TEOG sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylar, kişisel bilgileri ile sonuçları sorgulayıp aldıkları puanı öğrenebilecekler. TEOG sonuçlarının açıklanması ardından merak edilen bir diğer konu da tercihler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 14 Temmuz'da tercih başvuruları başlayacak. Öğrenciler tercih başvuru sonuçlarına ise 11 Ağustos tarihinde kavuşacak.

1.2 milyon öğrencinin heyecanla beklediği TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) açıklandı. 2016-2017 eğitim yılı 8’inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına kayıt olmak için kullanacağı YEP, MEB’in internet sitesinde yayınlandı. TEOG sonuçlarının ardından kontenjan tabloları da bugün ilan ediliyor. Ayrıca özel okulların ön kayıtları da bugün başladı.

TEOG sonuçlarının açıklanması ardından merak edilen bir diğer konu da tercihler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre tercihlere esas kontenjan tabloları bugün ilan ediliyor. YEP’in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz’da liseler için tercihler alınacak. TEOG yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos’ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na göre, 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.

TEOG’TA 25 TERCİH HAKKI

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açıköğretim kurumlarına yerleştirilecek. Açıköğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır. Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14 - 18 Ağustos 2017, 21 - 25 Ağustos 2017, 28 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçek leştirilecektir. Yerleştirmeye esas n akil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

Açık orta öğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11 - 14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak, YEP üstünlüğü ne göre il/ilçe sınırl arı içerisinde yerleştirme si yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Özel okul kayıt takvimi

Birinci ön kayıt: 30 Haziran-3 Temmuz

Birinci kesin kayıt: 4 Temmuz

Birinci yedek kayıt: 5 Temmuz

İkinci ön kayıt: 6 Temmuz

İkinci kesin kayıt: 7 Temmuz (Gün içerisinde okulun asil listesinde yer alan öğrencilere öncelik tanınacak. Ancak asil listedeki öğrenci kaydını yaptırmazsa, sıra yedek listedeki adaylara gelecek).

Üçüncü ön kayıt: 10 Temmuz

Üçüncü kesin kayıt: 11 Temmuz

Serbest kayıt: 12-13 Temmuz

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14 - 18 Ağustos 2017, 21 - 25 Ağustos 2017, 28 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçek leştirilecektir. Yerleştirmeye esas n akil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır. Açık orta öğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11 - 14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak, YEP üstünlüğü ne göre il/ilçe sınırl arı içerisinde yerleştirme si yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN



E OKUL GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için e-Okul’un resmi sitesine giriş yapmış olmanız gerekmekte. Site adresi e-okul.meb.gov.tr’dir. Güvenlik resmi ile beraber verilen bir kodu girmeniz gerekmektedir. Ancak bu resmi ve yazanları anlamakta veya görmekte güçlük çekebilecek öğrenciler için güvenlik kodu yenile butonu da bulunmaktadır. Ayrıca başka doğrulama işlemleri sorularıyla da karşılaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sitenin sizden istediği 4 haneli güvenlik kodunu girip giriş butonuna bastıktan sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne girmiş olacaksınız.

Daha sonra yapılması gerekense öğrencinize ait T.C. Kimlik numarası ile okul numarasını girmek. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numara olan kimlik numarasına henüz sahip olmayan öğrenciler için e-Okul sistemine giriş için verilen geçici numarayı kullanabilirsiniz. Veli bilgileri altında bulunan alanlarda ise Veli uyruğu, veli T.C. kimlik numarası gibi anneler ve babalar için ayrı alanlar bulunmaktadır.

Öğrenciye öğretmen tarafından verilen tüm bilgilerin girildiği sistemde velilerin merak ettiği bütün bilgiler sunulmaktadır, bu nedenle velilerin veli toplantısı tarihlerini beklemeleri ve olası bir olay nedeniyle veli toplantılarını kaçırmalarının önüne geçilmektedir. Ayrıca öğrencilerin gireceği tüm sınavların tarihleri, alınan tüm belgeleri, öğrencinin okuduğu tüm kitaplar, karne notu ve yıl sonu puanı gibi bilgileri, haftalık ders programını, şube başarı ortalamasını ve nakil durumu gibi birçok bilgiyi detaylıca öğrenebilirsiniz.