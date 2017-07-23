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TEOG tercihi yapacak adaylar dikkat

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TEOG tercihi yapacak adaylar dikkat
TEOG'a giren 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri 14 - 24 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak TEOG sınavı sonuçları açıklandı.

YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ ADRESTEN YAPILACAK?
Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 24 Temmuz 2017 en geç saat 17.00’ye kadar e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılacak. 

Yapılan tercihler mutlaka ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne onaylatılacak.

YERLEŞTİRME YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLECEK?
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açıköğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme
işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, yerleştirmeye esas puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

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