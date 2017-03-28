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Tepeköy'de mahalle turu

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Tepeköy'de mahalle turu
İzmit’teki geleneksel mahalle inceleme gezisi Tepeköy ile devam etti.

Tepeköy Mahalle inceleme gezisine Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürleri katıldı. Mahalle muhtarı Celalettin İçöz de inceleme gezisinde hazır bulundu. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler yaklaşık 4 saat boyunca mahallede adım atmadık cadde ve sokak bırakmadılar.

'İzmit'in en güzel mahalle konaklarından biri'

Mahalle inceleme gezisi sırasında vatandaşlarla da görüşüp onların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Vekili Bulut, sokakta belediyecilik anlayışı içinde  gece gündüz çalıştıklarını  belirterek ”Diğer mahallerde olduğu gibi Tepeköy’de de önemli hizmetler yapıldı. İzmit’in en güzel mahalle konaklarından biri Tepeköy’de yapıldı.Yeni parkların yapımı, yolların asfalt ya da parke ile kaplanması, vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetlerden sadece bazılardır. Tepeköy’de 13 bin ton asfalt, 4 bin 660 metrekare parke, 2795 metrekare de bordür çalışmaları yapıldı” dedi. Muhtar İçöz de mahalleli olarak İzmit Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek hizmetler için teşekkür etti.

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