TERBİYE EDİLMEYEN AKIL, HER TÜRLÜ ANARŞİYE AÇIKTIR

Hz. Âdem’den (as) başlayıp, günümüze kadar milyarlarca insan, dünya hayatına merhaba diyerek, geldiği yere dönmüştür ve dönmeye devam etmektedir. Bu geliş ve gidişi, hiçbir beşeri güç, bir salise ileriye ve geriye doğru değiştirme imkânına sahip değildir.

Zerreden küreye kadar yaratılan tüm mahlûkat, Yüce Allah’a isyan etmeden, insanoğluna verecekleri hizmette kusur etmeme pahasına, kendi eksenleri etrafında şaşmadan dönmektedirler. Takdir edilen ömürlerini, emredildikleri şekilde tam bir teslimiyetle, kulluk görevlerini tamamlama yolunda asla hata yapmazlar.

İnsanoğlunun emrine verilen kâinattaki bütün nimetler ve insanın kendi bedenindeki hücreler, görevlerini isyan etmeden emredildiği şekilde, yerine getirirlerken, İslam ahlakıyla terbiye edilmeyen akıl, nankörce Yüce Allah’a kul olmayı reddederek, isyan etmeyi özgürlük zannetmektedir.

İnsanların tefekkür, tezekkür, tedebbür ve taakkul etmesine, hak ile batılı ayırmasına yarayan akıl nimeti, Yüce Allah tarafından insanlara verilen en büyük bir nimettir. Akıl nimeti sayesinde, insan iman ederek,mahlûkatın en şerefli olma unvanını koruduğu gibi, isyan ederek hayvandan daha aşağı bir seviye düşebilir.

İslam ahlakıyla terbiye edilmeyen akıl, şuursuzca ve fütursuzca Yüce Allah’a isyan ederek, her türlü anarşinin ve haramların üretildiği bataklığa ( zina, fuhuş, içki, kumar, hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk, terör, gasp, cinayet, gibi ve benzeri işler) düşerek kendine ve çevreye ne denli zararlar verdiğini düşünemez. Akıl, ruh ve beden arasında iman bütünlüğü yoksa o bedende anarşi ve isyan var demektir. İsyankâr akılların oluşturduğu toplum ve cemiyetlerde, huzur ve barışı sağlamak kolay değildir.

Yüce Allah’a (CC) isyan ederek, hür olacağını düşünen akıl, ister istemez beşerin uydurduğu ve bozduğu ilahi dinlerin bağımlı kölesi olarak, her türlü anarşi için kullanılmaya müsait, potansiyel birer aday olduklarını idrak edemezler. Farklı renk, dil, ırk ve cinsiyetlere göre yaratılan insanlar akıllarını baş terörist şeytanın emrine verip anarşist olmamaları için Yüce Allah (CC) birbirini tamamlayan ilahi sahifeler ve kitaplar indirmiştir.

İndirilen ilahi sahife ve kitaplarda ki, emir ve yasaklar, her kavme tebliğ etmek hususunda peygamberler vazifelendirmiştir. İlahi kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim’i ve son peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed’i (SAV) Yüce Rabbimizin engin merhameti gereği, tüm insanlığa ve âlemlere rahmet olarak göndermiştir.

Akılların terbiye edilmesi için indirilen ilahi kitaplara ve bu kitaplarda emredilenleri tebliğ eden peygamberlere, insanların bir kısmı isyan ederek, kendi hevalarını ilahlaştırmak suretiyle, insanları kendi akıllarının uydurduğu kurallara göre terbiye etmeye kalkıştılar. Aklın ilk isyanı, Yüce Allah’ın (CC) Hz. Âdem’e secde edin emrine karşı gelen şeytana uymasıyla başlamıştır. Yeryüzündeki ilk isyan Hz. Âdem’in evlatları olan, Kabil ile Habil arasında başlayıp, günümüze kadar devam eden ve kıyamette kadar devam edecek olan, Hak- batıl mücadelesidir.

Tarih boyunca İslam dünyasında yaşanılan huzursuzlukların birinci sebebi iman etmiş akil ile isyan etmiş akılların çatışmasından meydana gelmiştir. Üzülerek ifade edelim ki ikinci sebep de, son ilahi din olan İslam dinini kabul eden müslümanlar, İslam dininden uzaklaşarak, akıllarını batılıların köhnemiş yıkışmış batıl medeniyetlerin emrine vermiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

Yüce Allah’a isyan eden Museviler, İseviler ve Budistler batıl inançlarını hayata hâkim kılmak için yarışırlarken, müslümanların kendi dinlerini yaşamaktan uzak durmaları, dinlerine sırt dönmeleri, şuursuzca hareket etmeleri ne kadar acınası bir durumdur. Batıl güçlerin, tarih boyunca yaptıkları tüm ihanetlerine rağmen, İslam ahlakıyla terbiye edilen müslümanları yenememişlerdir.

Alçaklıkta sınır tanımayan zalimler, son bir çare olarak, İslam diniyle terbiye edilen müslümanların aklını, uydurdukları komünizm, kapitalizm, sosyalizm, faşizm, liberalizm, ateizm gibi ve benzeri materyalist sistemlerle terbiye etmeye çalışmaktadırlar. Hainlerin bu seviyesizliğini göremeyen, dolar ve batı bağımlısı müslümanlara, Yüce Rabbim şuurlu bir iman ve feraset nasip etsin.

İslam dünyası ve ülkemiz, huzur ve barış istiyorlarsa ki, istiyorlar. Öncelikle yapacağımız iş; Akıllarımızı, yabancısı olmadığımız İslam ahlakıyla terbiye etmeliyiz. Farklı içtihat ve yorumlardan kaynaklanan mezhep ve meşreplerimizi birbirimize din olarak dayatmamalıyız. Müslümanların arasına sokulan fitne ve fesatların bertaraf edilmesi için, İslam dininin emrettiği kuralların haricinde, tüm yolların, Siyonizm’e hizmet edeceğini düşünerek güçlerimizi birleştirmeye ve ümmet bilinciyle hareket etmeliyiz.

İslam âleminin ortak olan dini bayramlardan ramazan bayramını idrak ettik, Kurban bayramına hazırlanmaktayız. Kendime sorduğum onlarca sorudan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Suriyeli, Arakanlı, Filistinli Doğ Türkistanlı ve diğer mazlum ülkelerde yaşayan milyonlarca mazlum insan ve yedim bayram yapabildi mi? Anne, baba bayramın mübarek olsun diye bildi mi? eğer dediyseler, bende sizin bayramınızı tebrik ediyorum.