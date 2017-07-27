Terci, “Rakip önemli değil”

Sezona Menemen deplasmanında başlayacak olan Kocaeli Birlikspor’da fikstürün değerlendirilmesi de yapıldı.

Fikstür çekimine giden Kocaeli Birlikspor Kulüp Müdürü Mehmet Gökhan Terci, “Bir yerden başlamak gerekiyor. Önemli olan bizim nasıl bir oyun ortaya koyacağımız. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyorum” dedi

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Bu yıl yeniden yapılanıyoruz. Hepsi İzmitli olan genç bir kadromuz var. Yeniden bir takım kurduk, çalışmalarımız sürüyor. 3 hazırlık maçı oynadık; oldukça başarılılardır. Fiziksel açıdan da optimum seviyeye yakınlar. 2 Ağustos’ta kampa gidiyoruz. Oradaki maçları da oynadıktan sonra takımımızın iskeleti ortaya çıkacak. Her maç önemli, hiçbiri kolay değil. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyorum. Kocaelispor’a, Gölcükspor’a, Darıcaspor’a ve bütün takımlarımıza da yeni sezon hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.