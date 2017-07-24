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Tercihler ne zaman bitecek? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Tercihler ne zaman bitecek? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercihlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı.

Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi bekleyişe geçti ve tercihlerin sonuçlarının yayınlanmasını bekliyor. Tercih işlemlerini son günlere bırakan öğrenciler en son ne zaman tercih yapabilecek? İşte üniversite hayatlarına başlamak için son viraja giren adayların merak ettikleri sorular ve cevapları...

Üniversiteye başlayacak olan adaylar son viraja girdi. Puanlar belli oldu, okulların yüzdelik dilimleri, sıralamaları, puanları yayınlandı ve tercih işlemleri başladı. Geçtiğimiz 18 Temmuz gününde başlayan üniversite tercihleri 26 Temmuz gecesi saat 23.59’a kadar sürecek. En doğru kararı vermeye çalışan öğrenciler tercihlerinde nelere dikkat etmeli? Tercihler meslek seçimini nasıl etkiliyor? Üniversite tercihlerini teslim eden öğrenciler tercih sonuçlarına ne zaman kavuşacak? İşte yüksek öğrenim hayatlarına başlayacak olan öğrenciler için önem taşıyan sorular.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin merakla bekledikleri üniversite tercih sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 11 Ağustos tarihinde başlayacak.

TERCİH YAPARKEN BU DETAYA DİKKAT
Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Tercih işlemlerini bitirdikten sonra ekranda yer alması gereken “2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir” ifadesi büyük önem taşıyor. Bu ifadeyi ekranda görmediğiniz takdirde işlemleri yeniden yapmanız gerekiyor.
 

 

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