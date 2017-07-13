Termalin adresi değişiyor mu?

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yıllardır peşinden koştuğu büyük hayalini sonunda gerçeğe dönüştürüldü.

Başiskele ilçesi Yeniköy bölgesinde yapılan sondajda 52 derece sıcaklığında, pek çok hastalık için şifalı olduğu tahmin edilen yeraltı suyu fışkırdı.

ÖNCE YERLERİ BELİRLENMİŞTİ

Başiskele ilçesinin üst kesimlerinde zengin kaplıca kaynakları olduğu biliniyordu. Hatta Yazlık Köyü bölgesinde bulunan, Roma döneminden beri kullanılan kaplıca sularını Gölcük Belediyesi değerlendirmişti. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, kendi bölgesinde de kaplıca suyu kaynakları olabileceği gerçeğinden hareket ederek geçtiğimiz yıllarda bölgede bilimsel araştırmalar yaptırdı. Başkan Ayaz, altında kaplıca suyu kaynağı olabilecek bölgeleri belirledi, sondaj için Bakanlık’tan izin aldı.

SABAHA KARŞI FIŞKIRDI

Başiskele Belediyesi, üç ay kadar önce, daha önce belirlenen noktalarda sondaj için ihale yapmıştı. Yeniköy Merkez Mahallesi içinde kalan bölgede yapılan sondaj sırasında önceki gece saat 03.00’te sıcak su yeryüzüne çıktı, fışkırmaya başladı. Başkan Ayaz da büyük bir heyecanla o saatte sondaj bölgesine geldi, çıkan suyu inceledi.

SANİYEDE 20 LİTRE

Yeniköy’deki sondaj alanından çıkan kaplıca suyunun yeryüzüne ulaştığı andaki sıcaklığı 52 derece, suyun debisi ise saniyede 20 litre. Yani çok yüksek ekonomik değere sahip. Çıkan sudan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hoşgörmez örnek aldı. Su analiz edilecek, içindeki mineraller belirlenecek ve hangi hastalıklar için iyi geleceği ortaya çıkartılacak.

HEDEF BÜYÜK TESİSLER KURMAK

Başiskele Belediye Başkanı Ayaz, bu önemli gelişmenin ilçesinin ve Kocaeli’nin kaderini değiştireceğine inanıyor. Gerekli analizlerin ardından bölgede çok büyük kaplıca-ılıca tesisleri, tedavi merkezleri kurulması planlanıyor. İlk bulgularda ortaya çıkan veriler, Başiskele bölgesinin ülkemizdeki en önemli kaplıca, şifalı su merkezi haline gelebileceğini gösteriyor.

Kerim YAVUZ

SONDAJ YAPILIYORDU-Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bölgesinde yer altında şifalı kaplıca sularının bulunduğuna inanıyordu. Yıllar önce bu konuda çalışma başlattı. Önce şifalı suların bulunduğu yerler belirlendi. Üç ay önce de sondaj başlamıştı. Yeniköy Merkez Mahallesi bölgesindeki sondaj sırasında 1200 metreye inilecekti. Ancak önceki gün sabaha karşı saat 03.00’te 1000 metreden şifalı su fışkırdı. İlçe sınırları içinde başka bölgelerdeki sondajlardan da benzer sonuçların çıkması umut ediliyor.

AYAZ’IN YÜZÜ GÜLDÜ- Başiskele Belediye Başkanı Ayaz, önceki sabah saat 03.00 sıralarında suyun çıktığını haberini aldı. Hemen sondaj kuyusunun başına gitti. 52 derece sıcaklığında, saniyede 20 litre şifalı su çıktığını öğrenen Ayaz’ın yüzü gülüyordu. Sondajda çalışan bütün işçileri kutladı, teşekkür etti.