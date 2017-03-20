Terör örgütü üyeliğine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'de terör örgütü PKK’ya üye olma suçlaması ile yargılanan 3 kişiden Ebru D. isimli şahsa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Terör Örgütü PKK’ya üye olma iddiası ile gözaltına alınan ikisi tutuksuz biri tutuklu 3 kişi Kocaeli Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan sanıklar Veysel K. ve Fadime G. beraat ederken tutuklu sanık Ebru D. 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyetine savunmasını yapan Ebru D., "Dosyaya baktığımda şok oldum. Neden burada olduğumu gerçekten bilmiyorum. Ben Kobani’ye gittiğimde sınırda askerler vardı ve halkla birlikte gittim. Oraya sadece destek amaçlı gittim. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılmıştım. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenciyim. Yapılan her şey devlet karşıtlığı olarak görülüyor. Üzerime atılan suçları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Sanıklardan Fadime G. ise, "Veysel benim yeğenimdir. Ekonomik durumu kötü olduğu için zaman zaman evime geliyordu. Ancak kesinlikle örgüt üyeliği ya da başka bir suça dair şeylerin konuşulduğunu dahi duymadım. Bu olaydan dolayı 4 ay cezaevinde kaldım. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Veysel K. ve Fadime G’yi tahliyesine karar verirken tutuklu sanık Ebru D.’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.