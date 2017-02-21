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Terör propagandası yapan 6 kişi hakkında karar

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Terör propagandası yapan 6 kişi hakkında karar
Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, sosyal medyada "PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurumlarını ve yöneticilerini aşağıladığı, hakaret ettiği ve terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Şüpheliler F.İ, V.A, M.A, V.H, N.S. ve H.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı.

TEM ekiplerince, 13 Şubat'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kerim YAVUZ

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