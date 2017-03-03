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Terör propagandasına 2 gözaltı

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Terör propagandasına 2 gözaltı
Körfez'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Körfez Yukarı Hereke’de, Körfez İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan şafak operasyonunda, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütünü övdüğü ve devlete hakaret ettiği iddia edilen iki HADEP üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgi ve iddialara göre, HADEP üyesi olduğu söylenen H.T.  ve N.Y.  sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımları nedeniyle takip altına alındılar. Yaptıkları paylaşımlarda terör örgütünü övdükleri ve hükümet büyüklerine hakaret içeren mesajlar paylaştıkları belirlenince de, her iki şahsın Yukarı Hereke’de Kievlerine şafak operasyonu yapıldı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada, terör örgütü PKK’ya ait dökümanlar, dergiler bulunurken, yaptıkları paylaşımlar da belgelenerek gözaltına alındılar. İki şahıs bir günlük sorgularından sonra Körfez Adliyesi’ne sevk edildiler.

Binali ASLAN

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