Terör propagandasına hapis cezası

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şahıs hakim karşısında çıktı.

Kocaeli'de Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile ' Terör Örgütü Propagandası yapmak ' suçundan ötürü gözaltına alınıp tutuklanan Veysel A. isimli şahıs hakim karşısına çıktı.

Kocaeli Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya; sanık Veysel A. ve avukatı Yüksel Genç katıldı. Duruşmada söz alan Veysel A., "Ben o zaman ki heyecanıma kapılarak böyle bir şey yaptım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede yazılı internet hesabı bana aittir. Ayrıca görselleri oluşturan ben değilim. Terör örgütü propagandası yapmak amacım olmadı” dedi. Mahkeme heyetinin Veysel A.’ya evinde bulunan PKK Terör Örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan’a ait kitapları sorunca Veysel A.,” Avrupa’dan dayım geldiğinde bu kitapları getirmişti. Kitapları açmadım, okumadım. Dayım da giderken kitapları götürmedi” dedi. Kararını veren mahkeme heyeti sanığa terör örgütü propagandası yapmak suçundan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.