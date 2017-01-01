  • BIST 78.139
  • Altın 130,632
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli -3 °C

Terör Seymen ailesini 22 yıl sonra tekrar vurdu

»
Terör Seymen ailesini 22 yıl sonra tekrar vurdu
İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübünde yaşanan silahlı saldırıda 35 kişi yaşamını yitirmiş 40 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Gebze Organizasyonun sahibi Şafak Seymen’in amcasının oğlu Mustafa Sezgin Seymen’inde olduğu öğrenildi.

Acılı haber Ordu'da bulunan anne Sahime Seymen’e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yılbaşında eğlenmek için gece kulübüne giden Seymen’in nişanlısının da saldırıda yaralandığı iddia edildi.

20170101aw945276_02[1].jpg

İKİNCİ DEFA TERÖR ACISI

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen’in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.

 Seymen’in cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi
  Mustafa Sezgin Seymen’in cenazesi İstanbul’dan havayolu ile Trabzon’a getirildi. Seymen’in cenazesinin havaalanında Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulmasının ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Seymen’in cenazesi memleketi Sürmene ilçesine getirilirken, cenaze namazının yarın ikindi namazına müteakip kılınacağı belirtildi.

20170101aw945350_01.jpg20170101aw945350_04[1].jpg

Bu haber toplam 7418 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Teröre teslim olmayacağız”01 Ocak 2017 Pazar 14:49
  • Elektrik kesintisi için 160 kişilik ekip gece gündüz çalışıyor01 Ocak 2017 Pazar 14:10
  • Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!01 Ocak 2017 Pazar 13:36
  • Tutuş’tan CHP'li Küçükkaya’ya tepki:“Allah ıslah etsin sizi”01 Ocak 2017 Pazar 13:23
  • 2016’DA VEFAT EDENLER01 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • 2016; iyi ki bitti, gitti01 Ocak 2017 Pazar 12:38
  • Saroğlu, İzmir’e atandı01 Ocak 2017 Pazar 12:08
  • Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız01 Ocak 2017 Pazar 11:49
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak01 Ocak 2017 Pazar 11:14
  • 2016’da Kocaeli’de yılın olayı:Kocaelispor’un  küllerinden doğuşu01 Ocak 2017 Pazar 09:42
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sevgi, hoşgörü ve umut
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti