Terör Seymen ailesini 22 yıl sonra tekrar vurdu

Acılı haber Ordu'da bulunan anne Sahime Seymen’e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yılbaşında eğlenmek için gece kulübüne giden Seymen’in nişanlısının da saldırıda yaralandığı iddia edildi.
İKİNCİ DEFA TERÖR ACISI
Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen’in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.
Seymen’in cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi
Mustafa Sezgin Seymen’in cenazesi İstanbul’dan havayolu ile Trabzon’a getirildi. Seymen’in cenazesinin havaalanında Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulmasının ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Seymen’in cenazesi memleketi Sürmene ilçesine getirilirken, cenaze namazının yarın ikindi namazına müteakip kılınacağı belirtildi.
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