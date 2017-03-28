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Terörle Mücadele eski müdürü FETÖ’den hakim karşısında

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Terörle Mücadele eski müdürü FETÖ’den hakim karşısında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle emekli edilen Kamil Çelik FETÖ’den hakim karşısına çıktı.

Kocaeli Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kamil Çelik, avukatı İbrahim Halil Yıldız ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Kamil Çelik,” ByLock kullanmadım. Hakkımda ifade veren Y.A isimli şahsın ifadelerini kabul etmiyorum. Bunlar iftiradır. Kendisi ile 1 dakika bile ortak geçmişimiz yok. Bu örgüt ile herhangi bir irtibatım yoktur. Tanık Y. A'nın iddialarını kabul etmiyorum. Kendisi ile birlikte çalışmadık. Aynı ortamda bulunmadım. Aynı devreyiz ama akademide dahi aynı sınıfta bulunmadık” dedi.

Mahkeme heyeti Çelik’in dijital materyalleri arasında bulunan bir fotoğrafın darbeyi direnenleri aşağılama amacı taşıyıp taşımadığını sordu. Çelik, ”Böyle bir şey olması söz konusu dahi olamaz. Arkadaşım ile arada espri olarak atılan bir Caps idi. Caps bana ait değildir. Böyle bir amacım asla olamaz. 18 buçuk yıl terör ile mücadele şube müdürlüğü yaptım. Darbe mağduruyum. Şikayetçiyim. Adalete olan güvenim tamdır. Mesleğimi gururumla, onurumla yaptım. Gölcük'te müdürlük yaptığım dönem bir polis derneği aracılığı ile emniyete 6 araç kazandırdık. Telefon görüşmelerim bunun icabı olabilir. Görev yaptığım süre boyunca bir terör örgütünün Kocaeli'de ki hedef ismi haline gelmiştim” diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Söz alan sanık avukatı İbrahim Halil Yıldız, "Müvekkilimin örgüt üyeliği hakkında somut bir delil yoktur. Bylock raporu istihbari bir delildir. Hükmü esas alınamaz. Tanık Y. A’nın beyanları iftiradan ibarettir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” dedi. Kararını veren mahkeme heyeti emniyetten Bylock raporunu yeniden isteyerek duruşmayı 23 Mayıs 2017 tarihine erteledi.

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