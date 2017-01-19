TES: “Atatürk’ten vazgeçmeyiz”

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ders kitaplarının müfredatlarında yapılan değişiklikleri eleştiren bir basın açıklaması yapıldı.

Sendika üyelerinin de katılım gösterdiği toplantıda basın açıklamasını, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı okudu. Şanlı, “Şu iyi bilinmelidir ki, ne bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçeriz, ne de çocuklarımızı ve ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak bir eğitim sisteminden.” dedi.

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Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, defalarca değişen sınav sistemi ve yönetmeliklerle eğitimin geldiği durumun içler acısı bir halde olduğuna vurgu yaptı,

“Bir sendikanın genel başkan yardımcısının Atatürk ile ilgili sözleri ise, sürecin geldiği en tehlikeli halin adeta özetidir. Bu nasıl bir zehirli düşüncedir ki, bu ülkenin kurucusu ve bu ülkenin kuruluş tarihi çocuklara okutulmasını zararlı bulmaktadır. Bu nasıl bir hınçtır ki, bizlere hür ve bağımsız bir vatan bırakanlar, bugün tarihin acımasız mahzenlerine kapatılmak istenmektedir. Çok yazık. Allah bu zihniyete sahip insanlardan ülkemizi muhafaza eylesin” dedi.

SENDİKA OLARAK KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşar Şanlı, şöyle devam etti:

“Aylarca tartışılması ve olgunlaştırılması gereken bu taslak, yangından mal kaçırılır gibi sadece bir hafta incelenmesi için öğretmenlerin görüşlerine sunuldu. Hem de karnelerin verileceği, iş ve işlemlerin en yoğun olduğu bir haftada. Oldu bittilerle, olan bitenler ne fayda getirecek anlayabilmiş değiliz.

Sendika olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Hatta bu vesileyle Genel Merkezimiz, tesgmt@gmail.com adresine gönderilecek tüm görüş ve önerileri değerlendirip bir rapor hazırlayacak; olumlu ve olumsuz taraflarıyla bu rapor kamuoyuyla paylaşılacaktır. Değişim mi, yoksa dönüşüm mü noktasında samimiyetinden şüphe ettiğimiz bir süreç içerisinde karanlığa doğru gidiyoruz. Sonuna kadar fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bir neslin inşasının taraftarı ve savaşçısı olacağız”

Ayşegül Kalaycı