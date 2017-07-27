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TES: “Kamu çalışanları satılık değildir”

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TES: “Kamu çalışanları satılık değildir”
Türk Eğitim Sen (TES) Kocaeli 1 Nolu Şube’de 1 Ağustos’ta başlayacak olan 3 milyona yakın kamu emekçisi ve 2 milyon memur emeklisi olmak üzere 5 milyon kişiyi ilgilendiren 4’üncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama yapıldı.

TES Genel Merkezi ve Memur Sen’in toplu sözleşme taleplerini kıyaslayan Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli, “Kamu çalışanları satılık değildir.” dedi. Divli açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bilindiği üzere 2017 yılı 4. Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne az bir süre kaldı ve genel merkezimiz, tüm şubelerimizin hazırladığı raporlar doğrultusunda kıran kırana bir pazarlığa hazırlanıyor. Taleplerimiz tüm kamu çalışanlarının huzuru ve ekonomik anlamda mutluluğu için olması gereken ve imkansız olmayan taleplerdir. Mesela; 2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 TL, %10+%10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren %3’lük zam. 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 TL ve %8+%8 artış ile %3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemelerin de emekli keseneğine dâhil edilmesi. Ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliğinin giderilmesi.

ÜÇ KURUŞA PEŞKEŞ ÇEKME AYİNİ

Ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemelerin düzenlenerek günün şartlarına göre yükseltilmesi. Yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesi. Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesi. Mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi. Biz bunları isterken, zihinlerde yandaş, makam mevki işportacısı, memur satıcısı olarak yer etmiş, kâğıt üzerinde yetkili sendika olanlar, baskı, şantaj ve vaatler üzerinden sendikacılığı bir geleneğe dönüştürenler, her üç ayda bir 77 TL ödenen Toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine 204 TL, diğer sendika üyelerine 102 TL olarak arttırılmasını istiyor. Kendilerini toplu sözleşme masasının sahibi, diğer tüm sendikaları ve onların yüz binlerce üyesini masanın yancısı olarak görenler; toplu sözleşme mücadelesini iktidarla güle oynaya kamu çalışanını ve emekliyi üç kuruşa peşkeş çekme ayinine dönüşmesini istiyorlar.

TÜRK EĞİTİM SEN VAR

Türk Eğitim Sen var. Onun eğilmeyen, bükülmeyen ve kimsenin pazarlık teklif etmeye cesaret edemeyeceği onurlu duruşu var. Kamu çalışanının hakkını kimselerin kirli emellerine, aşkına, meşkine meze yaptırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplu sözleşme masasından başımız dik, alnımız açık olarak ayrılacağız. Temmuz ayı içerisinde ülkemizde ve ilimizde idareci atama mülakatları yapıldı. Yine gördük ki, mülakat değil, kapalı kapılar ardında yapılan müzakerelermiş. Virgüllere varıncaya dek hesap uzmanlarınca kimi nereye nasıl atayabiliriz komedisiymiş. Mülakata girenlerin aldığı puanları tam liste halinde yayımlayamayacak kadar utanacağınız ve çekineceğiz bu mülakat, tarihe şerh düşülmüştür.”

Ayşegül KALAYCI

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