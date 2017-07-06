Teşekkürler Kılıç Arslan; bu camia seni unutmaz

Geçen sezon başı “İki yıl sözüm vardı” diyerek memleketi Rize’ye dönmek, futbol yaşantısına o bölgede devam etmek isteyen Kılıç Arslan bir yıl daha kalması için ikna edilmişti. Kılıç, çok iyi bir Kocaelisporluydu. Yönetim, “Sana ihtiyacımız var, kal” deyince tereddütsüz gereğini yaptı. Malum geride kalan sezon önce genç Yusuf kaleyi devraldı, onun sakatlığının ardından da Can Emre devam etti. Kılıç ancak 7 maçta şans bulabildi. Böyle bir tablo oluşunca sözleşmesi sona eren Kılıç’ın memleketine dönüş kararını hayata geçireceğini düşündük. Çünkü kale artık emin ellerdeydi, tecrübeli eldiven gönül rahatlığıyla memleketine dönebilirdi. Beklendiği gibi oldu. Gerçi Başkan Bahri Yavuz basın toplantısında açıklayacaktı ayrılığı ancak bir şekilde haber sosyal medyaya sızdı, veda mesajları paylaşıldı.

ÜZGÜN VE KIZGIN AYRILMIŞTI

Kılıç, Bank Asya’da şampiyon olduğumuz sezon başı Rize Pazarspor’dan alınmıştı. Şampiyonlukta çok büyük payı oldu. Süper Lig sezonu görev aldığı maçlarda görevini en iyi şekilde yaptı. Birçok maçta kurtarıcıydı. Sonrasında Kılıç, yapılan yanlışlar ve verilen sözlerin yerine getirilmiş olmamasından dolayı, dönemin Başkanına tepki göstererek son derece kızgın ve üzgün bir şekilde Kocaelispor’dan ayrıldı. Ancak taraflar biliyordu ki, bir gün yollar kesişecekti. Arada öylesi güçlü bir bağ kurulmuştu. BAL’a düştüğümüz sezon otomatik olarak transfer yasağımız sona erince yönetimin ilk düşündüğü isimlerden biriydi Kılıç.2.Lig’de oynuyordu ama hiç düşünmeden Kocaelispor’a evet dedi, koşar adım yuvasına geldi. İlk sezon, şampiyonluk yılı maçların tamamında kaledeydi, takımın profesyonel lige dönüşünde önemli rol oynadı.

ADI ALTIN HARFLERLE YAZILDI

Kılıç, kaledeki performansı dışında, takıma çok iyi ağabeylik yaptı. Dikkat edin taraftarla, basınla en küçük bir sorun yaşamamıştır. Hatta tribünlerin en çok sevdiği futbolculardan biridir dersek, doğruyu söylemiş oluruz. Taraftar onu, “Kılıç Arslan gibi” tezahüratlarıyla bağrını bastı. Beklendiği gibi gidişi camiada büyük üzüntü yarattı. Herkes Kılıç’a hakkını sonuna kadar helal ediyor, en büyük temenni ve beklenti de bir gün antrenör olarak dönmesi. Kılıç, Hamza ile birlikte Yeşil-Siyahlı formayla iki şampiyonluk yaşayarak, Süper Lig, 1.Lig, 3.Lig ve BAL olmak üzere 4 kategoride oynayarak bu kulübün tarihine adını yazdırdı. Hem de altın harflerle. Son 10 yılın 5’ini çok sevdiği camiada geçirdi, sevinçleri, üzüntüleri bizimle paylaştı. Hizmetleri hiç unutulmayacak, bu camia onu her daim minnetle hatırlayacaktır. Yollarımız yeniden kesişir inşallah diyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.

Gözler altyapıda

Kocaelispor’da alt yapı çalışmalarına fazla ilgi gösteremesek de, orada 3 yıldır zor koşullarda verimli işler yapıldığından haberdarız. Aydın Günaydın ve ekibi büyük bir özveriyle A takıma futbolcu kazandırmak için çaba gösteriyorlar. Geçen sezon Eray, Kerem, Akif ve Fatih A takıma önerilmişti. Bu isimler profesyonel yapıldı, bir sezon antrenmana çıktı ancak ne yazık ki, forma şansı bulamadı. Bunda takımın yarışın içinde olması önemli bir faktördü. Yeni sezon Başkan Bahri Yavuz yapılanma mesajıyla birlikte gençlere şans verileceğinin altını çizdi. Transfer yasağımız devam ettiğine göre, gidenlerin yerini altyapı dışından doldurmamız söz konusu değil. Bu sezon A takıma yükselecek isimlerle birlikte kadroda çok sayıda genç olacak. İnşallah beklentilere yanıt verecek, kadroyu zorlayabilecek, hatta banko oynayabilecek düzeyde olurlar.

KULÜPLER ZORLUK ÇIKARMAMALI

Önceki gün Kocaelispor altyapısı, daha doğrusu akademi ligi takımları yeni sezonun startını verdi. Öğlen müsaittim, sevgili Kenan Meriç ile birlikte atladık Vinsan Tesisleri’ne gittik. Açılışı U19 takımı yaptı, sonrasında diğer yaş grupları tek tek sahaya indi. Sevgili Aydın Günaydın’a hayırlı olsun dileğinde bulunduk. Faruk Sarman da oradaydı, ayaküstü konuştuk. Ali Okumuş, namı diğer Bardakçı Ali gelmeden çalışma başlamadı! Malum seçmelerde dikkat çeken isimler vardı. Onlar hafta sonuna kadar mevcut takımlarla idmana çıkacaklar. Aydın Hoca içlerinde birçok yeteneğin olduğunu söyledi. Geçmiş sezonlar ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. İnşallah bu kez kulüpleri zorluk çıkarmak. Bu kentin çok zengin, çok verimli bir potansiyeli var. Her yaş grubunun en iyileri Kocaelispor bünyesinde olmalı, toplanmalı.

İKİ YENİ İSME ÇOK SEVİNDİM

Bu arada Kocaelispor altyapısında yeni teknik kadro da son şeklini aldı. Kadroya yeni giren iki isme çok sevindiğimi belirtmek isterim. Fatih Sarman genç, idealist bir isim. Önemli bir güç katacaktır. Uğur Soykan bugüne kadar yarışmacı takımlarda görev yaptı ve çok iyi işler çıkardı. Özellikle Maşukiyespor ve Suadiyespor’daki başarıları da unutulmaz. Bildiğim kadarıyla ilk kez altyapıda çalışacak. Zorlanacağını sanmıyorum. Sonuçta kendisi Kocaelispor altyapısından yetişip, uzun yıllar üst düzey futbol oynadı. Merhum Ferruh Duygu başta olmak üzere çok önemli teknik adamlarla çalıştı. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimini şimdi kendisi gibi yıldız futbolcu olmak isteyenlere aktaracak. Soykan ile Sarman’ın doğru tercihler olduğu düşüncesindeyim. Sevgili Aydın Günaydın’ı kutluyor, iki teknik adama hayırlı olsun diyorum.