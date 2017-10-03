Teşekkürler Vali Aksoy’a ve Nuh Çimento’ya

Sanayinin başkenti konumundaki ilimizde kentin gözbebeğinin forma reklamından yoksun olması Vali Hüseyin Aksoy’u harekete geçirdi. Aksoy’un devreye girmesiyle forma reklamı sorunu çözüldü. Hereke’de kurulu Nuh Çimento fabrikasıyla ilk yarı sonuna kadar sponsorluk anlaşması yapıldı. Bilindiği gibi Nuh Çimento geçen sezon da Kocaelispor’a forma reklamı vermişti. Yönetim kurulu anlaşmayla ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı.

TEŞEKKÜR MESAJI:

“Temelleri 1966'da atılan Nuh Çimento ve Kocaelispor Kulübü; yarım asırlık iki koca çınar bugüne kadar birlikte büyüdü, birbirine güç, Kocaeli ‘ye ışık verdi. Bu uzun soluklu beraberlik 2017-2018 sezonu ilk yarısı sonuna dek forma göğüs sponsorluğu ile de devam edecek. Göğsümüzde logosunu taşımaktan gurur duyduğumuz Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tevfik Bilgin ve CEO Sn. Kamil Gökhan Bozkurt ile bu sponsorluk anlaşmasının mimarı olan Kocaeli Valimiz Sn. Hüseyin Aksoy'a saygılarımızla teşekkür eder, her iki kurum için hayırlı olmasını dileriz”