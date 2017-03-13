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Teşkilat mutlu: Hedefi aştık

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Teşkilat mutlu: Hedefi aştık
AK Parti Kocaeli Teşkilatı, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize yaptığı ziyaret sırasında bir kez daha önemli bir sınav verdi.

KISA SÜREDE HAZIRLIK

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış bayramı için İzmit’e 17 Mart’ta gelmesi bekleniyordu. Ancak geçen hafta içinde program değişti, Erdoğan’ın 12 Mart Pazar günü ilimize geleceği teşkilata 3 gün önce bildirildi. AK Parti Kocaeli Teşkilatı, çok kısa süre içinde miting için olağanüstü çalışma gerçekleştirdi.

CEYHAN: “HEDEFİ AŞTIK”

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, yarın (Salı) düzenleyeceği basın toplantısında mitingi değerlendirecek. Ceyhan bugün gazetemize yaptığı açıklamada, “Kocaeli tarihinin en kalabalık mitingi oldu. Hedefimizin üzerine çıktık” dedi.

TEŞEKKÜR VE ÖZÜR

AK Parti İl Başkanı Ceyhan, Cumhurbaşkanı’nın İzmit’ten çok memnun ayrıldığını da belirterek şunları söyledi: “Soğuk havaya rağmen heyecan ve coşku açısından çok güzel bir miting yaşadık. Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. AK Parti tarihindeki son 15 yılın en büyük mitingi oldu. Miting nedeniyle trafikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle de halkımızdan özür diliyor, hoşgörülerine sığınıyoruz.”

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EN GÖRKEMLİ MİTİNG- İzmit Perşembe Pazarı alanı, pazar günü bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan için dolup taştı. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 12 Mart mitingini  “Kocaeli tarihinin en kalabalık mitingi” olarak değerlendirdi.

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DETAYLARLA İLGİLENDİ- AK Parti teşkilatları için Recep Tayyip Erdoğan mitingleri her zaman çok önemli bir sınav niteliği taşır. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın 12 Mart mitingine hazırlık için zamanı dardı. Detaylarla bile ilgilendi, çok yoruldu. Ama mitingde ortaya çıkan tablo, Ceyhan’a yorgunluğunu unutturdu.

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