TES’te görev dağılımı

Tekrar başkan seçilen Yasar Şanlı, "Sendikacılık; ne din, ne de Atatürk üzerinden üye yapma kurnazlığı değildir. Sendikacılık; bize bu canı bahşedene şükrü ve bu ülkeyi emanet edene minneti asla hatırdan çıkarmadan ücretli köleliğe, mülakatla öğretmen alımına, sözleşmeli öğretmenliğe, 4/C garabetine, mülakatla idareci atamasına, ucube Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine "Hayır" diyerek, dava açma ve haksızlığı top yekün ortadan kaldırmak mücadelesidir. Sendikacılık, eğitim çalışanlarının sorunlarına gündelik teselliler değil, kalıcı çözümler üretme kudret ve becerisidir. Türk Eğitim Sen işte bu mücadelenin öncüsü, çözüm masası ve sendikal adresidir” dedi.

GÖREV DAĞILIMI

ŞUBE BAŞKANI:Yaşar ŞANLI

ŞUBE SEKRETERİ:Feyzullah DİVLİ -Gürkan Yüksel

MALİ SEKRETER:Recep İmamoğlu-Ömer Faruk Uslu

TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ:Murat Olgun-Mustafa Çatalkaya

EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER SEKRETERİ: Mete Domaç-Hakan Önerden

MEVZUAT SEKRETERİ:Yalçın Kanyılmaz-Ferhat Yüksel-Harun Künü

BASIN VE DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ: Yaşar Tokay-Canan Hancı

