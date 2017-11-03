TES’te Yaşar Şanlı tek aday

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube’nin genel kurulu 12 Kasım Pazar Günü saat 10.30’da Kocaeli Ticaret Odası binasında bulunan Beytül Kebap Restoran’da gerçekleşecek. Kongrede 2015 yılında 7 Haziran genel seçimlerinde MHP’den milletvekili adayı olabilmek için Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanlığı’ndan istifa eden Süleyman Pekin’in yerine göreve getirilen Yaşar Şanlı tek aday olacak. Yönetim içinden seçilerek göreve getirilen Şanlı ilk kez delegelerin oylarına talip olacak. İlimizde 92 yılından bu yana faaliyet gösteren ve toplam 4 bin üyesi bulunan sendikanın 4 yılda bir yapılan genel kurulunda 135 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongreye; siyasi partilerin Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar davet edildi. Kongre sonunda 7 asil 7 yedek olmak üzere 14 kişilik yönetim kurulu, 3 asil 3 yedek denetim kurulu, 3 asil 3 yedek disiplin kurulu ve 5 kişilik üst kurul delegesi belirlenecek.

SIKILMADIK EL KALMAYACAK

Kongrenin şenlik havasında geçeceğini söyleyen Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Yeni dönemde ilk hedefimiz kurumsallaşmayı ileri düzeye çıkarmak olacak. Üye sayımızı 4 binin üzerine çıkaracağız. Tüm faaliyetlerimiz sorunların çözüme kavuşması için gerçekleşecek. Aidiyet duygusu ile düzeye taşıyacak faaliyetlerde bulunacağız. Daha büyük organizasyonlara imza atacağız. Ulaşılmadım üye sıkılmadık el kalmayacak şekilde saha çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Sahada alan eksenli tecrübeli genç dinamik 24 saat zaman ayıracak arkadaşlar olacak. Başkan değil ekip eksenli çalışacağız. Ekip ruhunu ileri götüreceğiz. Yönetimdeki her arkadaşımız bilgi birikimi yüksek, vatansever eğitimcilerden oluşacak. Yönetimimizi istişareler sonucunda belirledik” dedi.

YAŞAR ŞANLI KİMDİR?

1977 İzmit Gültepe doğumlu. İzmit Lisesi mezunu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Şırnak Cizre’de öğretmen olarak göreve başladı. Uzun zamandır da profesyonel sendikacı olarak görev yapıyor. Evli 2 çocuk babası.