"Tetik parmak" ev kadınlarını vuruyor

Parmağın kilitlenmesiyle birlikte yoğun ağrıya neden olan “tetik parmak” hastalığı ev işleri nedeniyle ev kadınlarında daha sık görülüyor ve yaşam kalitesini önemli oranda düşürüyor.

Tetik parmak hastalığının, eliyle çok iş yapanlarda görüldüğünü belirten Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tuğhan Kalkan, çözümünün ise basit bir operasyondan geçtiğini anlattı.

Dr. Kalkan, bu hastalığın en büyük önleminin 'iş yapmamak' olduğunu kaydetti.

Genellikle ev kadınlarının en çok yaptığı bez sıkmak, halı silmek, yer temizlemek, tencere, çaydanlık tutmak gibi hareketlerin 'tetik parmak' hastalığına neden olduğunu kaydeden Dr. Kalkan, “Eliyle çok yoğun iş yapan kişilerin elindeki tendonlarında oluşan kistler ve bunların oluşturduğu hareketliliğin kısıtlanması tetik parmak hastalığına yol açıyor” diye konuştu.

“AMELİYATLA TENDONUN RAHATLAMASINI SAĞLIYORUZ”

Tetik parmak hastalığında parmağın büküldüğü anda geri açılamadığını ifade eden Dr. Kalkan, hastalığın çözümüne ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Ev hanımlarının yanı sıra bilgisayarda çok çalışanlarda, tarla-bahçede çalışanlarda, terzilerde yoğun görülen bu hastalığın çözümü basit bir cerrahi müdahaleden geçiyor. İnsanlar bu müdahaleden korkabiliyor ama müdahaleden sonra 1 hafta, 10 gün içerisinde hasta normale dönüyor. Ameliyat sırasında eldeki A1 olarak adlandırdığımız yeri gevşeterek tendonun rahatlamasını sağlıyoruz. Tendonun aşırı kullanımıyla olan harabet tendonun istirahatini gerektiriyor.”

