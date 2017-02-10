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Tetikçiyi öldürüp göl kenarına atmışlardı! O zanlılar hakkında karar

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Tetikçiyi öldürüp göl kenarına atmışlardı! O zanlılar hakkında karar
Körfez'de gölette başından silahla vurularak öldürülen kişiye ait cesedin bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mersin ve Adana'da gözaltına alınan Hilmi S. ve  Mehmet N.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Yukarı Hereke Mahallesi Yayla Yolu mevkisindeki gölette, geçen yıl 8 Kasım'da Hasan İlker Yılmaz'ın (37) cesedi bulunmuş, ilk incelemede Yılmaz'ın başından silahla vurulduğu ve vücudunda işkence izleri olduğu belirlenmişti. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyen jandarma ekipleri, Mersin'de H.S'yi ve Adana'da M.N.T'yi gözaltına almıştı.

Tetikçiyi öldüren tetikçi ile azmettirici adliyeye sevk edildi

Cinayete kurban giden kişi meğer...

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