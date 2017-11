Teyzesinin kucağında geldi, şimdi koşuyor

Azra Ecrin Duran’a 6 aylıkken yürüyememe, konuşamama ve sol elinin kullanamaması sebebiyle doktorlar tarafından Serebral Palsi (CP) tanısı konuldu. Bu tanı sonrası Azra’nın ailesi yıllarca çalmadık kapı bırakmadı. Yıllar sonra Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini duyan aile, son bir umut olarak kuruma geldi.

At ve havuz terapisi

Burada fizik tedavinin yanı sıra at ve havuz terapisiyle tedavi olan Azra, 4 yaşında ilk adımını attı. Azra tedaviler sayesinde kendisini ifade etmeye başladı. Kızlarındaki muhteşem değişimi gören ailesi sevince boğuldu. Kuruma ilk teyzesinin kucağında gelen minik Azra, şimdi dilediğince koşup, oyun oynayabiliyor.

Azra’nın tedavi süreci hakkında bilgiler veren Fizyoterapist Esra Baran, "Azra 6 aylıkken Serebral Palsi (CP) tanısı konmuş. Kurumumuza 4 yaşında teyzesinin kucağında geldi. Yürüyemiyordu. Yürümeyi bırakın desteksiz duramıyordu. Kurumumuzda aldığı bir yıllık fizik tedavinin yanı sıra at ve havuz terapisiyle desteksiz yürümeyi başardık. At ve havuz terapisinin çok keyifli olması çocukların ilgisini çekmesi nedeniyle de Azra’nın aktif katılımı çok fazla oldu. Bu sebeple çok kısa zamanda Azra ile çok gelişme kaydettik. At ve havuz terapisinin faydalarının olduğu bilimsel olarak ta kanıtlanmış. Şu an desteksiz yürüyoruz. Çok hafif bir denge problemimiz var. Onu da at terapisi ile aşacağımıza inanıyorum" dedi.

"4 yaşına kadar hiç adım atmadı"

Azra’yı her gün okula getirip götüren teyzesi Şengül Türkmen ise, "Bir senedir buraya beraber geliyoruz. Çok gelişme kaydettik. Ben kucakta getirip götürüyordum. Sol elini kullanamaz, yürüyemez, konuşamazdı. Hiç kelimesi yoktu. Hocalarımız sabırla, gayretle uğraştılar. Çok şükür şimdi elini tutmadan da uzun yol gidebiliyor. Sol elini kullanabiliyor ve merdiven çıkabiliyor. Kendini ifade edebiliyor. Özgüveni geldi. Buraya severek geliyor. 4 yaşına kadar hiç adım atmadı. İlk buraya geldiğinde çok ağlardı, ata binemezdi. Şu anda kendisi binmek istiyor. Evde öğretmenlerinin verdiği egzersizleri yapıyoruz" şeklinde konuştu. Hayvanlarla sık sık vakit geçiren Azra'nın mutluluğu ise gözlerinden okunuyor.