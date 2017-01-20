  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • Kocaeli 2 °C

TFF Başkanı Demirören’den Kocaeli Birlikspor’a övgü

»
TFF Başkanı Demirören’den Kocaeli Birlikspor’a övgü
2. ve 3. Lig kulüp başkan ve temsilcileri toplantısında Kocaeli Birlispor’u uzaktan takip ettiğini belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Başkalarından medet ummak yerine proje üretmenizi takdir ediyorum" dedi. 

Gençlik ve Spor Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın bakanlıkta 2. ve 3. Lig kulüp başkan ve temsilcilerini ağırladığı toplantıda hazır bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kocaeli Birlikspor’u takip ettiğini belirtti. Toplantıya Kocaeli Birlikspor’u temsilen katılan Sportif Direktör Çağrı Arslan ile bir süre sohbet eden ve federasyona da davet eden TFF Başkanı Demirören, “Kulübünüzü uzaktan takip ediyorum. Şuanda iyi bir noktadasınız. Kocaeli gibi bir şehri üst ligde bir takımın temsil etmiyor olması büyük bir eksiklik. Bunun biz de farkındayız. 2, 3 senedir üst lige çıkma hedefine oldukça yaklaşıyorsunuz. İnşallah bu sene de başarılı bir sezon geçirir ve hedefinizi gerçekleştirirsiniz” dedi.

Erhan Yılmaz’ın kulübü alarak başkanlığını yürütmesini ve genç idarecilerin görev yaptığını takip ettiğini belirten TFF Başkanı Demirören, “Kocaeli’ye belki gelemiyorum. Ancak sizi izliyorum. En kısa zamanda da mutlaka maçınıza geleceğim. Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Başkalarından medet ummak yerine kendi projelerinizi üretmenizi, bu yönde çaba harcamanızı takdir ediyorum. İnşallah diğer kulüplerimize de örnek teşkil eder” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 405 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamza özlem dolu 19 Ocak 2017 Perşembe 16:56
  • Yavuz’dan merak edilen üç konuyla ilgili açıklama19 Ocak 2017 Perşembe 16:51
  • 2.Küme’de kura günü19 Ocak 2017 Perşembe 16:47
  • Uğur Mumcu üst üste üçüncü kez şampiyon oldu19 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Bilardo İl Birinciliğinde büyük çekişme ve heyecan var19 Ocak 2017 Perşembe 16:41
  • U-15 Ligi Play-Off’ta ilk şampiyon Harb-İş19 Ocak 2017 Perşembe 16:36
  • 4 ay önce kuruldu Türkiye Şampiyon oldu19 Ocak 2017 Perşembe 16:32
  • Yenidoğan’ın umutları tükeniyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:30
  • Kullarspor fark attı:5-119 Ocak 2017 Perşembe 16:28
  • D.Kalespor ikinci yarıya çıkmadı19 Ocak 2017 Perşembe 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti