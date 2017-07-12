TFF bu yanlıştan mutlaka dönmeli

Aslında işaretleri verilmişti. TFF’de Akademi Ligleri için yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığı, 2 ve 3.Lig kulüplerinin dışarda bırakılacağı söyleniyordu. Tabi bu haberler kulislere düşünce, 2 ve 3.Lig kulüpleri ayağa kalktı. TFF telefon, faks yağmurunu tutuldu. TFF’den “Yok öyle bir şey” diye geri dönüş alındı. Böyle bir düşünce olsa da, yanlıştan dönüşmüştür sanıldı, umut edildi. Ancak ne yazık ki öyle değilmiş. Önceki akşam saatlerinde TFF’nin resmi internet sitesinde yeni sezonu statülerinde gelişim ligleri bölümünü tıkmayanlar, büyük şok yaşadılar. Korkulan olmuştu. TFF yeni sezon planlamasında gençlik liglerinde 2 ve 3.Lig kulüplerini kapsam dışında bırakmıştı. Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinin oluşturduğu ligin grupları bile belirlenmiş.

“BEN YAPTIM OLDU” ZİHNİYLETİ

TFF son derece doğru bir kararla uzun yıllardır gelişim liglerini oynatıyor ve bu lige tüm profesyonel takımları davet ediyor. Uygulamanın çok yararlı sonuçlar verdiği, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırdığı da bir gerçek. Özellikle alt liglerdeki kulüpler A takım kaynağının önemli bir kısmını buradan alıyorlar. Hele hele Kocaelispor gibi transfer yasağınız varsa, zaten başka bir seçeneğiniz yok. Dolayısıyla bu ligden, bu oluşumdan 2 ve 3.Lig kulüplerini çıkarmak, son derece yanlıştır. Üstelik bunu ilgili kulüplere hiç sormadan, danışmadan, “Ben yaptım oldu” mantığıyla yapmak hiç doğru değil. Neden diye sorulduğunda karşımıza özellikle güneydoğudaki takımların maçlara çıkmaması, ligin aksaması gösteriliyor.

OLDU OLACAK, TÜMÜNÜ KALDIRIN

Bu haklı bir gerekçe olamaz. Güneydoğudaki bazı takımların günahını hiç suçu olmayan kulüpler çekemez. Varsa bazı kulüplerle ilgili sıkıntı, yaptırımı onlara uygularsınız. Bir yerde sorun var diye sistemi tümüyle ortadan kaldıramazsınız. Her kulübün akademi liglerinde yüzlerce futbolcusu var, çalışan teknik adamları var. Ne olacak bunlar? Kulüplerin yıllardır verdiği emekler bir kalemde silinip atılacak mı? Buna kimsenin hakkı olamaz. Kriterleri yerine getiren, isteyen profesyonel kulüp bu oluşumda yer almalı. Hatta şartları uygun olan amatör kulüplerin bile bu oluşuma devam edilmesi gerekir. Aşağıdan futbolcu gelsin, sağlam bir kaynak oluşsun isteniyorsa, bu yapılmalı. Ancak nasılsa yabancı serbest, aşağıya gerek yok zihniyeti varsa, TFF hiç durmasın 2 ve 3.Lig kulüpleriyle başlamışken, tümüyle gelişim ligini kaldırsın!

FATİH TERİM FARKINDA DEĞİL Mİ?

TFF’nin güneydoğudaki kötü örnekten hareketle 2 ve 3.Lig’deki tüm takımları gelişim liginden atması, bana çok bilinen bir olayı anımsattı. Zamanın birinde Milli eğitim bakanı, “Şu okullar olmaza, milli eğitimin hiçbir sorunu olmaz” demiş ya. Bizim TFF’ninki de o hesap, o kafa. Güneydoğu’da sorun var, tümüyle iptal edelim de rahat edelim diye düşünmüşler. Zihniyete bakın hele. Hadi tüpçüden, inşaatçıdan, müteahhitten oluşun TFF yönetimi böyle bir yanlış yapıyor, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim neden göz yumuyor, sesini çıkarmıyor. Terim, 2 ve 3.Lig takımlarını gelişim liglerinden atmak Türk futbolcuna yapılacak en büyük kötülüklerden biri olduğu gerçeğinin farkında değil mi?

TÜRKİYE AYAĞA KALKSIN, TFF GERİ ADIM ATAR

TFF’nin kararı çok büyük bir yanlıştır, Türk futboluna darbedir. Türkiye ayağa kalkması, tepkisini gür bir sesle ortaya koymalı. İnanıyorum ki, TFF hatasını anlayıp geri adam atacaktır. Bu konuyla ilgili dün 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği yöneticisi sevgili Ahmet Şahin ile görüştüm. Bir tepkiniz, bir açıklamanız olmayacak mı diye sordum. Şahin, “Elbette olacak. Hazırlık yapıyoruz. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile de görüşeceğiz” dedi. Şahin, 2 ve 3.Lig kulüpleri için akademi liglerinin gönüllülüğe ve şartların uygunluğuna bağlı olması gerektiğini söyledi, “Kriterleri yerine getirebilen, isteyen kulüpler bu oluşumda yer almalı, TFF mutlaka bunu sağlamalı” dedi.

“Kocaelispor Play-Off’a oynar, ama ?”

Aynı zamanda 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetiminde yer alan, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ile dün yaptığım telefon görüşmesinde grup kuralarıyla ilgili düşüncelerini öğrendim. Şahin bulundukları grup için, “Ateşten gömlek” yorumu yaptı ancak her hangi bir çekinceleri olmadığının altını çizdi. Şahin,” Şampiyonluk yarışı yapacak 8-9 takım saydım. Özellikle Ordu, Erzincan, Diyarbekir, Van gibi il takımları öne çıkıyor. Ancak bu işler belli olmaz. Kağıt üzerinde favori gösterilen illa başarılı olacak diye bir kural yok. Öyle olsa geçen sezon başı herkesin öne çıkardığı Karacabey, Erzincan gibi takımlar şampiyon olurdu. Bırakın şampiyonluğu bu ekipler Play-Off’a bile kalamadı. Kuraya bakıp konuşmak, iddialı söylemde bulunmak veya tahmin yürütmek sağlıklı değil. Maçlar kağıt üzerinde oynanmadığı için yanılıyorsunuz” dedi.

ŞAMPİYONU İLAN ETTİ

Başkan Şahin bu konuda çok haklıydı. Çok para harcamak belki baştan sizi favori gösteriyor ama devamında, sahaya yansımasında genelde işler öyle gitmiyor. Tabi sevgili Ahmet Şahin, Kulüpler Birliği yöneticisi olduğu için sadece kendi grubundaki takımlarla değil, 3.Lig’in tamamıyla ilgili, bilgili. Kocaelispor’un grubuna nasıl baktığını sordum, takımlarla ilgili değerlendirme yapmasını istedim. Şahin, yakından tanıdığı Yusuf Tokuş’tan dolayı Çorum Belediyespor’u favori görüyor 3’ncü grupta, “Şampiyon bugünden belli diyebilirim” diye iddialı bir söylemde bulundu. Uşak, Aydın, Osmaniye, Tarsus gibi takımların da iyi kadrolar kurduğu haberlerini aldığını söyledi. BAL’dan çıkan Şanlıurfa ekibi Karaköprü’nün de sürpriz yapabileceğinden söz etti.

GEÇEN SEZON 5’TE 4 İSABET

Peki Kocaelispor’un pozisyonunu nasıl görüyorsunuz diye sorduğumda, “Mesut’un ilk yarı oynayamayacak olması sıkıntı. Sinan’ın olup olmaması da önemli. Sinan oynarsa, Mesut erken dönerse Kocaelispor’un Play-Off yarışının içinde olacağını söyleyebilirim. Aksi durumda aşağılarda kalır gibime geliyor” yanıtı verdi. Kocaelispor için düşme durumu söz konusu olabilir mi diye son bir soru daha yönelttin Şahin’e, “Kötü takım sayısı fazla, öyle bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum” dedi. Bu arada Ahmet Şahin’in öngörülerinin ne derli doğru olduğuyla ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Şahin geçen sezon başında Karacabey ve Kızılcabölük başkanlarıyla iddiayı girmiş. Üç Başkan da ilk 5’te olacak takımları yazmışlar. Kayıtları Whats App’larında var. Şahin, 5’te 4 tutturmuş ve iddiayı kazanmış. Yanıldığı tek takım Ankara Demirspor. Şahin doğal olarak Gölcükspor’u yazmış.