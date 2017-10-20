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TFF'den Harun Ezer İçin Başsağlığı Mesajı

TFF'den Harun Ezer İçin Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gebze'de geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kocaeli Birlikspor futbolcusu Harun Ezer için başsağlığı mesajı yayımladı.

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TFF'nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Harun Ezer'in antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Harun Ezer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve Kocaeli Birlikspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Harun Ezer, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor'un 17 yaş altı futbol takımında forma giyiyordu.

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