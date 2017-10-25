Tifo aşısında çığır açacak gelişme

Yeni geliştirilen tifo aşısı sayesinde dünyada her 10 vakandan 9'unun tedavi edilebileceği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen yeni tifo aşısı, dünyada tifo vakalarını yüzde 90 oranında düşürebilir.

Haberde, aşının geliştirilme aşamasında aşılanan 112 kişiye daha sonra tifo bakterisi verildiği bildirildi.

Dünyada her yıl 22 milyon tifo vakasına rastlandı

Bilim adamları, aşı yapılan bu kişilerde bakteriyle mücadelenin yüzde 87 oranında başarıya ulaştığı gözlemledi.

Dünyada her yıl 22 milyon tifo vakasına rastlandığını, bakterinin 220 bin kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan uzmanlar, yeni aşının, tifoya yakalanma riski yüksek çocuklar üzerinde mevcut aşılara nazaran daha etkili olmasını ümit ediyor.

Bunun yanında yeni aşı, daha önce geliştirilen iki aşının aksine, 2 yaşından küçük çocuklara da uygulanabilecek.

Bulaşıcı hastalık olan tifo, insanlara su ve yiyecek yoluyla geçiyor. Tifo, özellikle temiz su sıkıntısının yaşandığı Güney Asya ve Afrika'da oldukça yaygın.