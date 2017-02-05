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TİKKO'nun üst düzey sorumlusu Kocaeli'de yakalandı

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TİKKO'nun üst düzey sorumlusu Kocaeli'de yakalandı
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda terör örgütü TİKKO'nun üst düzey yöneticisi Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de güvenlik güçlerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde TKP/ML-TİKKO'nun üst düzey sorumlusu Ünal Y. yakalandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in Tunceli'de ortak olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde, TKP/ML-TİKKO'nun üst düzey sorumlusunun Kocaeli'nde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine harekete geçen Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipler sabah saatlerinde, Kocaeli'nde önceden belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda TKP/ML-TİKKO'nun üst düzey ve şehir yapılanmasından sorumlu olduğu belirtilen Ünal Y. gözaltına alındı. Ünal Y., sorgulanmak üzere Tunceli'ye götürüldü.

 

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