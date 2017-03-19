Tıp Balosu’nda doktorlar stres attı

Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği Tıp Haftası etkinlikleri, dün akşam geleneksel Tıp Balosu ile noktalandı.

Başiskele’deki Wellborn Luxury Otel’de düzenlenen baloya katılan hekimler ve aileleri, yoğun ve yorucu geçen günlerin acısını eğlenerek, keyifli ortamda stres atarak çıkarttılar.

HER KESİMDEN KATILIM

Tıp Balosu’na çeşitli sağlık kurumlarının yöneticileri, hekimler ve aileleri katılım gösterdi. KOÜ Rektörü Prof.Dr. Saadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan, eski Avrupa Bakanı Ali Haydar Konca, KOÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Füsun Yıldız, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Özmural’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ve aileleri gecenin tadını çıkarttı.

BAŞKAN’IN TEŞEKKÜRÜ

Tıp Balosu’nun açılış konuşmasını Kocaeli Tabip Odası Odası Başkanı Aynur Karadenizli yaptı. 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anarak başladığı konuşmasında Karadenizli, “Geleneksel balomuzda hep beraberiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kocaeli’de çok sayıda program gerçekleştirildi. Bugün de KOÜ ve Odamız tarafından ortaklaşa organize edilen gecede birlikteyiz. Önümüzdeki yıl da neşe ve sağlık içerisinde birlikte olmak dileğiyle katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Doktorlar baloda müzik eşliğinde eğlendi, zaman zaman pisti doldurup dans ederek, oynayarak gecenin tadını çıkarttı.

Kerim YAVUZ