Tıp Bayramı kutlanıyor

14 Mart Tıp Bayramı bugün ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

KÜLTÜR TEPESİ’NDE TÖREN

Kocaeli Tabip Odası, Tıp Bayramı nedeniyle bugün saat 10.00’da Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulunacak. Bu akşam saat 20.00’de SDKM’de Kocaeli Tabip Odası üyeleri için Özdemir Erdoğan konseri var.

TIP BALOSU CUMARTESİ

Kocaeli Tabip Odası, hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyecek. Geleneksel Tıp Balosu ise, 18 Mart Cumartesi gecesi Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenecek.