  • BIST 89.430
  • Altın 144,849
  • Dolar 3,7339
  • Euro 3,9811
  • Kocaeli 5 °C

Tıp Bayramı kutlanıyor

»
Tıp Bayramı kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

KÜLTÜR TEPESİ’NDE TÖREN

Kocaeli Tabip Odası, Tıp Bayramı nedeniyle bugün saat 10.00’da Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulunacak. Bu akşam saat 20.00’de SDKM’de Kocaeli Tabip Odası üyeleri için Özdemir Erdoğan konseri var.

TIP BALOSU CUMARTESİ

Kocaeli Tabip Odası, hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyecek. Geleneksel Tıp Balosu ise, 18 Mart Cumartesi gecesi Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenecek.

Bu haber toplam 308 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜGVA Erdoğan için yürüdü13 Mart 2017 Pazartesi 13:13
  • Tramvayda son durum13 Mart 2017 Pazartesi 13:00
  • TÜMSİAD’dan istihdam seferberliğine destek13 Mart 2017 Pazartesi 11:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Er ya da geç Kemal gidicidir"12 Mart 2017 Pazar 17:21
  • İzmit Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı12 Mart 2017 Pazar 14:42
  • Hollanda'yı portakal sıkarak protesto ettiler12 Mart 2017 Pazar 13:56
  • Dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı12 Mart 2017 Pazar 13:37
  • İstiklal Marşı’nın kabulünün 96’ncı yılı12 Mart 2017 Pazar 09:48
  • Hollanda'nın skandal kararına Kocaeli'den sert tepkiler12 Mart 2017 Pazar 01:00
  • Milli Savunma Bakanı Işık: “Bu Avrupa için kara leke olarak yapışacak bir anlayış”11 Mart 2017 Cumartesi 23:18
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti