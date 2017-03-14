Tıp Bayramı'nı kutladılar

14 Mart Tıp Bayramı bugün ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kocaeli Tabip Odası, Tıp Bayramı nedeniyle bugün saat 10.00’da Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

Törene Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli, KOÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dilek Bayramgürer, doktorlar, yöneticiler ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde okunan İstiklal Marşı’nın ardından tören son buldu.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Çelenk töreninin ardından program, KOÜ Tıp Fakültesi Konferans salonunda devam etti. Buradaki törende meslekte 25, 40, 50 ve 60’ıncı yılın dolduran hekimlere plaket takdim edildi.

Törene Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOÜ Tıp Fakültesi Baş Hekimi Zafer Cantürk, Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

Törenin açılış konuşmasını Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli yaptı. Karadenizli, “Kişinin sağlığını hastalıkların yanı sıra özgürlüklerin kısıtlanması gibi toplumsal olayların tümü etkilemektedir. Sağlıklı insan sağlıklı toplum hedefinin gerçekleşmesi için yaşananların objektif olarak masaya yatırılması ve tartışılması gerekir. Tam gün yasası ile hastaneler ticarete dökülmüştür. Üniversite hastanelerin mali zorluklar yaşamaktadır. Borç yükünün giderek arttığı karşımıza çıkmıştır. Son yıllarda bizi en çok etkileyen hekimlere yapılan şiddettir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günde 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddet sona ersin” ifadelerini kullandı.

BU GÜN SIKINTILAR DAHA AZ

KOÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dilek Bayramgürer, “Tıp eğitimden çözülmesi geren birçok sorunlarımız var. Yetiştirdiğimiz tıp öğrencileri yarınlarına güven duyamamaktadır. Bizler hekim olarak çalıştığımız kurumun cirosunu değil, sadece hastalarımızın sağlığın düşünüyoruz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise şunları söyledi:” Hekimler sadece hastaların hayatlarını değil, gerektiğinde vatanın da kurtarmada da varlar. Sağlık sektörünün her kademesinde çalıştım. Sigorta hastanesinde çalışırken 15 kişilik çocuk koğuşunda annelerin bebeklerinin karyolasına başını koyarak beklediğini gördüm. Küvez olmadığı için prematüre bebekleri pamuklara sardığımızı bilirim. Bunlar 15 yıl önceydi. Bugün hala sıkıntılar ama daha da az farkla”

GÜZEL GELİŞMELER OLACAK

KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ise şu ifadelere yer verdi:

“Hekimlik mesleği içinde insan sevgisi barından zor bir meslekte. Bir taraftan insani ve beşeri ilişkilerinin olduğu bir yandan geçinme sorunları olduğu bir meslek. Sağlık sorunlarımız var. Üniversite hastanelerinin YÖK’e bağlanması gündemde. Önümüzde ki süreçte olumlu gelişmelere olacak. Bu konuda görevli olmaktan dolayı bahtiyarım” Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Yerel belediyecilikte önceliğimiz sağlık. Sağlığa çok önem veriyoruz. Büyüklerimiz hekimsiz ve hakimsiz yerde yaşanmaz derler. Adalet ve sağlığın olmadığı yerde hayat olmaz” diye konuştu.

GÜZEL STANDARTLAR YAKALADIK

Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, “Böyle günler bir muhasebe günüdür. O alanda toplum ve devlet olarak ne yaptık değerlendirmeliyiz. Bayram olması istendiği için adı böyle konulmuş. Sağlık alanında bugüne kadar çok güzel standartlar yakaladık. Bazı eksikler var tabi. 80 milyon nüfusumuz var acil servislere 100 milyon kişi baş vuruyor. Bu çok acı bir durum. Eski sorunları nasıl çözümlediysek bunları da çözümleyeceğiz. İnsan ve halkımızı eğitmemiz lazım” açıklamasında bulundu.

25. YILINI DOLDURANLAR

Adnan Erol, Ahmet Berk, Ahmet Oktay Yirmibeşoğlu, Avni Bülent Altınok, Ayfer Öz, Ayla Günlemez, Banu Çakır, Bekir Tayfun Gürsu, Coşkun Ova Şeyhoğlu, Ekrem Aktuğ, Elif Aslan Toksun, Emel Üçgül Çavuşoğlu, Emine Binnaz Sarper, Erkan Güneri, Ertan İzgiç, Ertan Ökmen, Ferda Çağavi, Fuat Büyükbayrak, Günden Sönmez Tamer, Gürol Kamiloğlu, Hakan Kamışoğlu, Hale Maral Kır, Hamit Tandoğu, Hasan Güz, Han Hüseyin Toksun, İlhan Kadıoğlu, Kerim Jaberi, Kutlay Karaman, Mehmet Ayas, Mehmet Zeki Eren, Murtaza Şerifi, Musta Bostancıoğlu, Namık Kemal Akpınar, Nevin Ağaçhan, Nilay Etiler, Oktay Karadeniz, Safinaz Karabayırlı, Turhan Özler, Vildan Gürbüz, Yavuz Gürkan, Yavuz Kocabey, Yüksel Ağca

40. YILINI DOLDURANLAR

Funda Doğan, İbrahim Kılcı, M. Levent Arca, Osman Kurdoğlu, Osman Yağlı, Saim Toker, Sevil Kılcı, Şakir Beilecen, Uğur Doğan, Zafer Gülbaş

50. YILINI DOLDURANLAR

Nazmi Özdoğan, Besin Batmaz, Tanju Kobakoğlu, Yavuz Altun, Arif Taşezer

60. YILINI DOLDURANLAR

Talat Özdemir

Bu akşam saat 20.00’de SDKM’de Kocaeli Tabip Odası üyeleri için Özdemir Erdoğan konseri var.

TIP BALOSU CUMARTESİ

Kocaeli Tabip Odası, hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyecek. Geleneksel Tıp Balosu ise, 18 Mart Cumartesi gecesi Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenecek.

Çiğdem ARMAĞAN