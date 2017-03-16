Tıp Bayramının en güzel hediyesi, yeni hastane

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Körfez Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, teşkilat üyeleriyle birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Körfez Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, çalışanlara karanfil dağıttı. Başkan Baran ve beraberindekiler ilk olarak Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık’ı makamında ziyaret etti. Sarıışık, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Türkiye’de sağlık alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aynı gelişmelerin ilçemizde olması da önemli. Devlet Hastanemize 75 yataklı yeni bir hastane yapılması için daha önce elimizi taşın altına koyduk. Tamamlayarak tıp camiamıza tahsis edeceğiz. Şimdiden hastanemiz Körfezimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Baran ve beraberindekiler daha sonra sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti, geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.