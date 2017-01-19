TIR ile servis minibüsü birbirine girdi

İzmit Kullar Varyant mevkisinde TIR ile bir servis minibüsünü çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde İzmit'ten Gölcük istikametine giden 41 P 3752 plakalı servis minibüsü sürücüsü Erol P. (62) Kullar Varyant Köprüsü mevkisinde daha önce meydana gelen kazayı görüp fren yapmak istedi. Bu esnada arkadan gelen 34 HK 9477 plakalı Yekta Ş. (58) idaresindeki TIR havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolünü sağlayamayarak fren yapan servis minibüsüne çarptı. Çaprmanın şiddetiyle bariyere giren servis minibüsünün sürücüsü Erol P. yaralandı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kapanan trafik bir süre sonra kontrollü olarak açıldı.

Kerim YAVUZ