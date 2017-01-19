Tır servis minibüsüne çarptı, Yalova yolu kapandı

Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde İzmit'ten Gölcük istikametine giden 41 P 3752 plakalı servis minibüsü sürücüsü Erol P. (62) Kullar Varyant Köprüsü mevkisinde daha önce meydana gelen kazayı görüp fren yapmak istedi. Bu esnada arkadan gelen 34 HK 9477 plakalı Yekta Ş. (58) idaresindeki TIR havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolünü sağlayamayıp fren yapan servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere giren servis minibüsünün sürücüsü Erol P. yaralandı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle karayolunun Yalova istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu. Karayolu ekiplerinin, vinç ve çekici yardımıyla kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından, karayolu ulaşıma açıldı.
Kerim YAVUZ
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