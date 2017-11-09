TIR'da 151 kilo esrar ele geçirildi

Ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapmış oldukları teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin adreslerine gitmeden başarılı operasyonlara imza atıyorlar.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince uyuşturucu madde nakli kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahsın doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ilimiz üzerinden İstanbul yönüne nakledecekleri yönünde elde edilen bilgiler kapsamında yapılan operasyon neticesinde bir TIR’ın çekicisinin içerisinde zulalanmış vaziyette 151 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yaşanan olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kerim YAVUZ

