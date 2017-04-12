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TIR'ın altına giren cipin sürücüsü hayatını kaybetti

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TIR'ın altına giren cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ın Banaz İlçesi'nde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarparak altına giren cipin sürücüsü 42 yaşındaki İzmitli fırıncı Günal Bayraktar hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Banaz- Afyonkarahisar Karayolu'nun Kuşdemir Köyü kavşağında meydana geldi. Günal Bayraktar, yönetimindeki 06 HKS 57 plakalı cipin, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip, yol kenarında park halinde bulunan 64 FS 664 plakalı TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Hurdaya dönen cipi gören vatandaşlar kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayraktar'ın öldüğü belirledi.

TORPAĞA VERİLDİ

İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde ikamet eden Sakarya’da Elif Taş 3 Fırını'nın sahiplerinden 4 çocuk babası Günal Bayraktar’ın vefatı yakınlarını ve çevresini üzdü.Bayraktar’ın cenazesi ikindi namazının ardından Yeşilova Merkez Camii'nden alınarak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

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