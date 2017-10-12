Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A+A-
Alınan bilgiye göre, Bayram T. idaresindeki 34 KT 3311 plakalı otomobil, otoyolun kuzey yönünde henüz belirlenemeyen nedenle 59 SH 197 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kaza Kırım ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu haber toplam 375 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.