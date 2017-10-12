Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayram T. idaresindeki 34 KT 3311 plakalı otomobil, otoyolun kuzey yönünde henüz belirlenemeyen nedenle 59 SH 197 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kaza Kırım ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.