  • BIST 83.827
  • Altın 148,121
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Kocaeli 0 °C

“Tır’lara ceza kesiyoruz ama caydırıcı olmuyor”

»
“Tır’lara ceza kesiyoruz ama caydırıcı olmuyor”
Geçenlerde bu sütunlarda Derince Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde Tır’ların gelişigüzel park yaptığını, caddede araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilendiğini yazmıştık.

Bu haber üzerine Derince Belediyesi Trafik Sorumlusu Fatih Bal açıklama yaptı. 

Bal şunları söyledi:

“Gece yarısından sonra bu cadde üzerinde park yapan 5-6 tane tır var. Biz geceleri bu caddede denetim yapıyor, park halindeki araçlara ceza uyguluyoruz. Kestiğimiz ceza 92 TL: 15 gün içinde ödenirse 75 TL’ye düşüyor. Tır sahibi arabasını Tır parkına koysa 50-55 TL verecek. Arabayı parka koyacağına evinin önüne park edip, 75 TL ceza ödemeyi kabulleniyor. Bizim yetkimiz bu kadar Derince içinde park yapan Tır’ları kamyon parklarına yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

Bu haber toplam 2337 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bir yapı denetim firmasına daha ceza29 Ocak 2017 Pazar 09:06
  • Bu cadde karanlıkta28 Ocak 2017 Cumartesi 10:10
  • Kaymakam Can’a doğum günü süprizi 28 Ocak 2017 Cumartesi 10:03
  • 41 Burda da buz pisti kuruyor 28 Ocak 2017 Cumartesi 09:10
  • Körfez’de garibanlara Soma kömürü dağıtılıyor28 Ocak 2017 Cumartesi 08:59
  • Bu ilçede enerji hatları yer altına alınıyor27 Ocak 2017 Cuma 15:47
  • Tabelalar çok aşağıda değil mi?27 Ocak 2017 Cuma 08:56
  • 5 yıl önceden kalan 5 TL’lik borç26 Ocak 2017 Perşembe 21:16
  • Brisa’dan 5 emekli26 Ocak 2017 Perşembe 11:21
  • Murat Aslan’dan dostlara selam var26 Ocak 2017 Perşembe 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti