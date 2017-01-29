“Tır’lara ceza kesiyoruz ama caydırıcı olmuyor”

Geçenlerde bu sütunlarda Derince Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde Tır’ların gelişigüzel park yaptığını, caddede araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilendiğini yazmıştık.

Bu haber üzerine Derince Belediyesi Trafik Sorumlusu Fatih Bal açıklama yaptı.

Bal şunları söyledi:

“Gece yarısından sonra bu cadde üzerinde park yapan 5-6 tane tır var. Biz geceleri bu caddede denetim yapıyor, park halindeki araçlara ceza uyguluyoruz. Kestiğimiz ceza 92 TL: 15 gün içinde ödenirse 75 TL’ye düşüyor. Tır sahibi arabasını Tır parkına koysa 50-55 TL verecek. Arabayı parka koyacağına evinin önüne park edip, 75 TL ceza ödemeyi kabulleniyor. Bizim yetkimiz bu kadar Derince içinde park yapan Tır’ları kamyon parklarına yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.”