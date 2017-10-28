Titanic, Ziraat’in 

İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sefa Sirmen’in kurucusu olduğu Ener Yapı firmasının, D-100 Karayolu kenarında, Köseköy mevkiinde inşaatını başlattığı, ancak tamamlayamadığı 200 oda kapasiteli Titanic Otel’in, yüzde 60 seviyesinde tamamlanan binasını, icra satışında Ziraat Bankası 18 milyon 200 bin TL’ye satın aldı.

SİRMEN: İŞİN ÖNÜ AÇILDI

Ener Yapı şirketinin elinde rezidans ve Yuvacık Bölgesinde kaba inşaatı tamamlanan konutlar duruyor. Sefa Sirmen, “İki büyük alacaklı Ziraat Bankası ve İş Bankası’ydı. Ziraat Bankası otel binasını aldı. İş Bankası ile de bir şekilde çözüm olacak. İcra satışı ile birlikte, bu inşaatların, özellikle otelin tamamlanması konusunda önemli bir aşama kaydedildi. Artık yatırımcılar Ziraat Bankası ile anlaşıp, bölge için çok gerekli olan bu oteli tamamlayabilecekler” dedi.

TİTANİC VE SİRMEN

D-100 Karayolu kenarında, askeri alanın bitişiğinde Sefa Sirmen’in büyük umutlarla başlattığı Titanic Otel, işler istenildiği gibi gitmeyince bir enkaz gibi yarıda kalmıştı. Ziraat Bankası bu dev inşaatı 18 milyon TL’ye satın aldı. Şimdi yatırımcılar, banka ile anlaşıp, bu oteli tamamlayabilecekler. Sefa Sirmen (küçük resim), bu gelişmeden memnun olduğunu söyledi.

Samet YILIK