Tiyatro okuluna büyük ilgi

İzmit Belediyesi'nin 4 yıldır faaliyette olan tiyatro okuluna seçmeler yapıldı. Yeni dönem için 8-14 yaş grubunda yapılan seçmelere 150 çocuk başvurdu. Uzman kişilerce yapılan titiz seçim sonucunda 85 asil, 15 de yedek öğrenci belirlendi. Yetkililer, tiyatro drama okulunda şan, uygulamalı tiyatro, drama, dans, diksiyon, gitar dersleri verildiğini, yeni seçilen öğrencilerle birlikte 170 kişilik kadroyla yeni dönem çalışmalarına başlandığını söyledi.